POL-HfPolBW: Kriminaldirektor Harald Reichenecker an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Villingen-Schwenningen/Böblingen - nach mehr als 41 Dienstjahren tritt Kriminaldirektor Harald Reichenecker zum 1. Juli 2019 seinen wohlverdienten Ruhestand an. Im Rahmen einer Feierstunde bekam er die Dankurkunde des Landes Baden-Württemberg vom Präsidenten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Martin Schatz, überreicht. Für den aus Pliezhausen stammenden Harald Reichenecker begann die Polizeilaufbahn 1978 mit der Einstellung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach seiner Ausbildung und erfolgreich abgeschlossenem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst war er lange Jahre bei der Kriminalpolizei in Esslingen tätig, bevor er von 1996 bis 1998 die Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst an der damaligen Polizei-Führungsakademie in Münster/Hiltrup, der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei absolvierte. Unmittelbar nach seinem Abschluss arbeitete er sechs Jahre als Referent im Innenministerium Baden-Württemberg und war dort maßgeblich an der Entwicklung und dem Ausbau des polizeilichen Intranets beteiligt. Da das polizeiliche Intranet auch Funktionalitäten einer Lernplattform beinhaltet, war die Verbindung zur Aus- und Fortbildung hergestellt und der weitere Weg von Harald Reichenecker nur konsequent. Im Jahr 2004 führte ihn sein dienstlicher Weg nach Villingen-Schwenningen an die Hochschule für Polizei zurück. Dieses Mal allerdings auf die andere Seite: beinahe 10 Jahre war er als Dozent in der Kriminalwissenschaftlichen Fakultät an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen tätig und bildete die polizeilichen Nachwuchskräfte im Fach Kriminaltaktik aus. Im Jahr 2014 wechselte er zum Institut für Fortbildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg nach Böblingen. Dort wurde er zum Leiter des neu gebildeten Institutsbereichs Cybercrime bestellt. Diesen neuen Institutsbereich aufzubauen, war eine echte Pionierarbeit und große Herausforderung, da sich u. a. insbesondere die Rekrutierung von fachlich qualifiziertem Lehrpersonal als sehr schwierig herausstellte. Harald Reichenecker meisterte diese Herausforderung mit Bravour und kann heute einen ausgezeichnet aufgestellten Institutsbereich, dessen Repuation weit über die Grenzen Baden-Württembergs und Deutschlands hinausreicht, in neue Hände übergeben. Im März 2018 feierte Kriminaldirektor Harald Reichenecker sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Zum 1. Juli 2019 tritt er nun in den Ruhestand und kann dabei stolz auf ein erfülltes und vielfältiges Berufsleben zurückblicken. Präsident Martin Schatz bedankte sich im Namen der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und der Polizei des Landes bei Harald Reichenecker für seine über vier Jahrzente währende, engagierte Arbeit für und im Dienste der Polizei des Landes Baden-Württemberg. Auch ganz persönlich dankte Präsident Schatz Herrn Reichenecker für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, welche vor allem durch Herrn Reicheneckers kollegiale, freundliche und besonnene Art geprägt war. So habe er, Präsident Schatz, sich sehr gefreut, Herrn Reichenecker nach den gemeinsamen Jahren im Innenministerium Baden-Württemberg an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg wieder zu sehen. "41 Jahre im Polizeidienst und insbesondere die letzten 15 Jahre an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg möchte ich nicht missen. Die Polizei Baden-Württemberg ist im Hinblick auf die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ein toller Arbeitgeber. Jedoch hat alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit des Berufslebens und eine Zeit danach. So gerne ich Polizeibeamter und Dozent gewesen bin, so gerne gehe ich jetzt in den Ruhestand und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Meine Enkel und ehrenamtlichen Aufgaben werden mich ganz sicher auf Trab halten", so Harald Reichenecker im Rahmen seiner Verabschiedung.

