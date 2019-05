POL-HfPolBW: Nacht der Bewerber - "Backstage" bei der Polizei Baden-Württemberg

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Nacht der Bewerber - "Backstage" bei der Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen

Die Polizei öffnet ihre Türen und lässt sich in die Karten schauen. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr findet die zweite Nacht der Bewerber bei der Polizei Baden-Württemberg dieses Jahr am Freitag, 17.05.2019, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr bei allen regionalen Polizeipräsidien statt. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 20 Jahren sowie deren Eltern und an junge Erwachsene bis 29 Jahren. Die Berufsinteressentinnen und Berufsinteressenten sollen die Möglichkeit erhalten, sich auch einmal außerhalb der regulären Zeiten für Berufsmessen bzw. außerhalb der regulären Arbeitszeiten gezielt über den Polizeiberuf mit seinen vielfältigen Aufgaben zu informieren. Die Einstellungsberatungen der regionalen Polizeipräsidien werden an diesem Abend über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Bachelorstudium bei der Polizei informieren. Zusätzlich gibt es bei jedem Polizeipräsidium ein interessantes Rahmenprogramm das die vielfältigen Aufgaben des Polizeiberufs zeigt.

In der beigefügten Datei werden die einzelnen Veranstaltungsörtlichkeiten dargestellt.

Achtung: bei der einen oder anderen Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich bzw. gewünscht!

