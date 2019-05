Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung zum gemeinsamen Pressetermin des Landesbetriebs Vermögen und Bau, Amt Konstanz und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

Bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive auf dem Campus der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.

»Es geht nun los und darüber freuen wir uns«, so Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und Thomas Steier, Leiter des Konstan-zer Amtes vom Landesbetrieb Vermögen und Bau, anlässlich des Baubeginns auf dem Campus in Villingen-Schwenningen.

Im Rahmen der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei kommt es an allen Standorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg zu einem massiven Anstieg an Auszubildenden und Studierenden.

Am Hochschulstandort in Villingen-Schwenningen werden die Studierendenzahlen in den kommenden Jahren von einst 850, für welche der Standort ausgebaut wurde, auf bis zu 1.700 Studierende steigen.

Dadurch werden unter anderem umfangreiche Erweiterungen und Umstrukturierungen in und an den Bestandsgebäuden auf dem Hochschulcampus notwendig.

Zur Erläuterung der nun begonnenen Baumaßnahmen laden wir Sie zum

Pressegespräch am Montag, 13. Mai 2019, 15:00 Uhr in die Sturmbühlstr. 250, 78054 Villingen-Schwenningen herzlich ein.

Im Anschluss an die Begrüßung durch den Leiter des Amtes Konstanz vom Landesbetrieb Vermögen und Bau, Thomas Steier sowie den Präsidenten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Martin Schatz, ist ein Rundgang über den Campus geplant, bei welchem die einzelnen Bauvorhaben erläutert werden. Im Anschluss an den Rundgang folgt ein Pressegespräch zur Beantwortung von möglichen ungeklärten Fragen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und eine Voranmeldung an villingen-schwenningen.hfp.pgeo.oe@polizei.bwl.de.

