Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: 14. Masterstudiengang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg spendet 3.333,33 EUR für den guten Zweck

Villingen-Schwenningen (ots)

Am 3. April 2019 übergab eine kleine Abordnung des 14. Masterstudiengangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einen Spendenscheck an die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e.V.

Unter dem Motto 'Glühwein für den guten Zweck' hatte der 14. Masterstudiengang im Dezember 2018 eine vorweihnachtliche Benefizveranstaltung organisiert, um den Erlös an eine soziale Einrichtung in der Region zu spenden. Neben dem starken Zuspruch der Besucher freuten sich die Masterstudierenden besonders über die außerordentliche Spendenbereitschaft. So konnten durch den Gesamterlös der Veranstaltung und zusätzliche Spenden ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.333,33 EUR gesammelt werden. Als Empfänger der Spenden wählten die Masterstudierenden die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e.V., welche sich in den Dienst der Bedürfnisse und Wünsche von sterbenden Menschen und deren Angehörigen gestellt hat. "Mit unserer Wahl auf eine Hospizbewegung möchten wir in besonderem Maße Anerkennung und Respekt für diese wertvolle und zugleich nicht immer einfache Arbeit entgegenbringen", so Polizeihauptkommissar Gregor Kroner vom 14. Masterstudiengang. Heute wurden die Spenden dann durch eine Delegation der Masterstudierenden persönlich an die Erste Vorsitzende Andrea Preuss sowie Beirat Prof. Dr. Knud Eike Buchmann übergeben. "Unsere Begleitungen für Menschen in der letzten Lebensphase und deren Angehörige sind kostenlos, unsere Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. Insofern sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns sehr über die Spende der Studierenden", so Frau Preuss im Rahmen der Scheckübergabe. Im anschließenden Gespräch erfuhren die Studierenden viel über die Arbeit der Hospizbewegung und der Bedeutung von Spenden für derartige Einrichtungen.

Rückfragen bitte an:

Sebastian Tanski

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Telefon: 07720 309-2303

E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell