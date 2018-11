POL-HfPolBW: Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg bietet viel Information zum Polizeiberuf beim diesjährigen Studieninformationstag 2018

Besucher können wieder Schnuppervorlesungen mit verschiedenen Themen besuchen. Bild-Infos Download

Villingen-Schwenningen (ots) - Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg bietet viel Information zum Polizeiberuf beim diesjährigen Studieninformationstag 2018

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg lädt ein, sich am kommenden Mittwoch, den 21. November 2018, beim Studieninformationstag auf dem Campus in Villingen-Schwenningen über den Polizeiberuf in Baden-Württemberg zu informieren.

Schülerinnen und Schüler, die sich für dieses Berufsfeld interessieren, können beispielsweise an Schnuppervorlesungen teilnehmen, die von Dozenten aus den Fakultäten Kriminalwissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften-Psychologie gehalten werden und folgende Themen zum Inhalt haben:

"Den Tätern auf der Spur - das Aufgabenspektrum der Kriminaltechnik bei der Aufklärung von Straftaten"

"Die Aufgaben der Polizei in Baden-Württemberg"

"Wahrnehmung und Gedächtnis".

Des Weiteren stehen am Info-Stand in der Sporthalle Fachleute aus den Bereichen Prüfungsamt/Bildungsbetrieb, Personalgewinnung für Fragen und persönliche Gespräche genauso zur Verfügung, wie die Einstellungsberatung beim Polizeipräsidium Tuttlingen und aktuell Studierende im Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

Der Studieninformationstag beginnt um 11 Uhr in der Sporthalle mit der Begrüßung. Anschließend wird in einem Vortrag die Polizei des Landes Baden-Württemberg vorgestellt, ehe um 12 Uhr die Schnuppervorlesungen starten, welche um 13 Uhr in einem zweiten Durchgang wiederholt werden.

Wichtiger Hinweis: Auf dem Gelände und im Nahbereich der Hochschule ist der Parkraum eng bemessen, weshalb für Besucher des Studieninformationstags keine freien Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Wir bitten diesen Umstand für die Art und Weise sowie für die Zeitplanung der Anreise unbedingt zu berücksichtigen.

