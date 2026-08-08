Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Motorboot läuft im Überlinger See auf Grund und hat starken Wassereinbruch

78465 Dingelsdorf/Klausenhorn (ots)

Kurz vor Mitternacht,am 7.August 2026, meldete ein Bootsführer dem Polizeipräsidium Konstanz über Notruf,dass er im Bereich des Seezeichens 20 auf einen Stein gefahren sei und sein Motorboot jetzt mit Wasser voll laufen würde. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei Überlingen und Konstanz verständigt. Diese erschienen mit einem Großaufgebot. Die Personen konnten durch Rettungskräfte unverletzt an Land gebracht werden. Die Bergung des Bootes wurde durch Feuerwehr und DLRG gemeinsam durchgeführt. Betriebsstoffe gelangten nicht in den See. Die genaue Schadenshöhe am Boot ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden durch die Wasserschutzpolizei Konstanz übernommen.

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