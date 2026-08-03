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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Korrekturmeldung zum Tauchunfall in Überlingen

Überlingen (ots)

In unserer Berichterstattung zum tödlichen Tauchunfall vom Sonntag, den 02.08.2026, am Tauchplatz "Tennisplätze" in Überlingen haben wir fälschlicherweise gemeldet, dass die 46-jährige Taucherin erst an Land das Bewusstsein verlor.

Wir korrigieren diese Darstellung hiermit sachlich. Entgegen ersten Angaben verlor die 46-jährige Taucherin kurz nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche bereits das Bewusstsein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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