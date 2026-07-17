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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Wassersportler vor Friedrichshafen in Seenot - 88045 Friedshafen, Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88045 Friedshafen, Bodenseekreis, Seegebiet vor dem Gondelhafen

Am 17.07.2026 kam es vor Friedrichshafen aufgrund der Windverhältnisse gegen 18:47 Uhr zu einem Seenotfall eines 50-jährigen Mannes auf einem Wing-Foil. Passanten bemerkten den Mann und benachrichtigten Sicherheitskräfte auf dem Seehasenfest, welche die Wasserschutzpolizei alarmierten. Ein Boot der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen konnte den erschöpften Mann auf seinem Surfbrett liegend antreffen und in Richtung Land schleppen, so dass er unversehrt ans Ufer gelangte.

Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass sich die Wetterverhältnisse auf dem Bodensee schnell und unvorhersehbar verändern können. Sie warnt Wassersportler davor, die plötzlich wechselnden Wetterverhältnisse zu unterschätzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-1119
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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