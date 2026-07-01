Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugenaufruf nach Schiffsunfall in Heidelberg

Heidelberg (ots)

Am 01.07.2026 gg. 07:45 Uhr kollidierte ein mit zwei Personen besetztes Ruderboot im Stadtgebiet Heidelberg mit einem Güterschiff.

Die 28- und 21-jährigen Ruderer befuhren den Neckar von der Alten Brücke flussabwärts und übersahen das entgegenkommende, 85m lange Schiff. Obwohl der Kapitän noch ein Warnsignal abgab, stieß das Ruderboot frontal mit dem Bug des unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes zusammen. Das Ruderboot geriet unter den Bug und zerbrach in zwei Teile. Glücklicherweise konnten beide Insassen unverletzt ans Ufer schwimmen. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg rückte umgehend mit zwei Booten aus. Der ebenfalls alarmierte Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr und die DLRG Heidelberg bargen die Trümmerteile. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 - 30.000EUR. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06221/13748-3 zu melden.

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