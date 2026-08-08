Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Verkehrsunfall auf der A8 mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten

Ulm (ots)

(UL) Dornstadt - Verkehrsunfall auf der A8 mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend, den 07.08.2026, gegen 20:47 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Ulm/West und Merklingen. Ein 19-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Pkw verursachte einen hohen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zwei Personen wurden verletzt. Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass der 19-jährige Schweizer mit seinem 625 PS starken Fahrzeug den Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Kemmental in Richtung Stuttgart befuhr. Aufgrund einer mutmaßlich zu starker Beschleunigung in Kombination mit einer unzureichenden Bereifung verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam nach rechts ab und prallte gegen die Schutzplanke. Danach schleuderte der Pkw über alle drei Fahrspuren und prallte in die mittige Betongleitwand. Von dort prallte er erneut ab und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Fahrzeugteile flogen über die Mittelleitplanke und beschädigten einen in Richtung München fahrenden Audi. Das gesamt Spurenbild erstreckte sich über mehr als 200 Meter. Die beiden Insassen im verursachenden Fahrzeug wurden leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich in eine Ulmer Klinik. Die Fahrbahn Richtung Stuttgart musste zeitweise auf einen Fahrstreifen verengt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 85000 Euro.

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