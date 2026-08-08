Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) Göppingen- Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ulm (ots)

Am Freitag, dem 07.08.2026, gegen 19:50 Uhr, führten Polizeibeamte des örtlichen Polizeireviers eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L 1075, Abzweigung Lerchenberg durch. Hier wurde ein Pkw Fiat Abarth 5 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von über 150 km/h gemessen. Der Fahrer ging sofort flüchtig und entfernte sich sofort. Trotz einer Verfolgungsfahrt konnte der Pkw zunächst nicht mehr festgestellt werden. Gegen 20:30 Uhr konnte der Fiat in Uhingen ausfindig gemacht werden. Da der Fahrer weiterhin nicht angetroffen werden konnte, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft das Fahrzeug beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens erfolgt.

Die Polizei Göppingen sucht nun weitere Zeugen zum Vorfall. Wem das Fahrzeug zur Tatzeit durch eine verdächtige Fahrweise aufgefallen ist, kann sich unter der Tel. Nr. 07161 6323360 melden.

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