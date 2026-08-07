Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim/B466 - KORRKETUR TAG Bei Gegenverkehr überholt Am DONNERSTAG kam es auf der B466 bei Nattheim zu einem Frontalzusammenstoß.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW auf der B466 von Nattheim in Richtung Steinweiler. Ein vorausfahrender Traktor mit Anhänger verringerte seine Geschwindigkeit, um nach rechts auf einen Parkplatz einzubiegen. Der BMW-Fahrer setzte zum Überholen des Traktors an. Dabei übersah er einen 34-Jährigen, der ihm mit einem VW entgegenkam. Beide Autos stießen frontal zusammen. Durch den starken Aufprall geriet der VW ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam anschließend rechts neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Der BMW kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer hatten Glück und erlitten wohl nur leichte Verletztungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Pkw. Die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/322432) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 25.000 Euro, den am VW auf 40.000 Euro. Die Feuerwehr Nattheim war mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zwischen Nattheim und Steinweiler gesperrt werden. Gegen 18.50 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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