Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: Tatverdächtige nach mutmaßlichem Raub und Drogenhandel in Haft.

Ulm (ots)

Am Dienstag (04.8.2026) kam es gegen 4.30 Uhr im Bereich des Deutschhauses, mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft, zu einem Raubdelikt. Dabei sollen zwei Männer im Alter von 30 Jahren auf einen 29-Jährigen eingeschlagen haben. Während das Opfer von einem der Angreifer am Boden festgehalten worden sein soll, soll ihm der zweite Täter Bargeld entwendet haben. Die Täter flüchteten daraufhin. Das Opfer verständigte die Polizei.

Der Kriminalpolizei Ulm gelang es, die Tatverdächtigen am Donnerstag (06.08.2026) in einer Wohnung in der Ulmer Weststadt widerstandslos festzunehmen.

Aufgrund des dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes sowie des Handels mit Betäubungsmitteln wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm durch die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Ulm Haftbefehle gegen die beiden 30-Jährigen erlassen. Auch gegen einen 45-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, gemeinsam mit den beiden 30-Jährigen mit Drogen gehandelt zu haben, erließ das Gericht einen Haftbefehl.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler bei den Tatverdächtigen eine größere Menge Marihuana und eine größere Summe Bargeld. Die Drogen und das Bargeld wurden beschlagnahmt.

Die drei Männer mit tunesischer Staatsbürgerschaft befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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