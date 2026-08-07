POL-UL: (UL) Erbach - Einbruch in Wohnung
Am Mittwoch gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung in Erbach.
Ulm (ots)
Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 9 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Ziegeleistraße. Der Unbekannte brach ein Kellerfenster auf und durchsuchte im Gebäude zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, können sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 melden.
++++1537610(TH)
Rückfragen bitte an:
Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell