Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung in Erbach.

Ulm (ots)

Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 9 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Ziegeleistraße. Der Unbekannte brach ein Kellerfenster auf und durchsuchte im Gebäude zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, können sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 melden.

++++1537610(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell