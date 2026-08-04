Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag überschlug sich eine 64-Jährige bei Langenenslingen mit ihrem Auto.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr kurz nach 10.30 Uhr auf der L277 von Hitzkofen in Richtung Wilfingen. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe der Einfahrt zum Eisighof nach rechts von der Straße ab. Sie überfuhr einen Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder. Dann überschlug sie sich mit ihrem Honda Jazz und kam anschließen in einem Feld zum Stehen. Bei dem Unfall lösten die Airbags aus. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem total beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.

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