PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Von der Fahrbahn abgekommen
Am Montag überschlug sich eine 64-Jährige bei Langenenslingen mit ihrem Auto.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr kurz nach 10.30 Uhr auf der L277 von Hitzkofen in Richtung Wilfingen. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe der Einfahrt zum Eisighof nach rechts von der Straße ab. Sie überfuhr einen Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder. Dann überschlug sie sich mit ihrem Honda Jazz und kam anschließen in einem Feld zum Stehen. Bei dem Unfall lösten die Airbags aus. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem total beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.

++++1506391

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren