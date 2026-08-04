POL-UL: (HDH) Giengen
A7 - Von der Straße abgekommen
Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall bei Giengen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr. Der 41-jährige VW-Fahrer fuhr auf der A7 in Richtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Giengen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte die dortigen Leitplanken. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Es verletzte sich niemand. Die Höhe des Schadens an der Schutzplanke wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden am Golf wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der VW blieb fahrbereit.
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