Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Polizisten verletzt

Am Montag leistete ein 20-Jähriger in Erbach erheblichen Widerstand.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr sollte der 20-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Denn der war ohne Kennzeichen mit seinem Kraftrad in Erbach unterwegs. Beim Versuch, den Motorrad-Fahrer zu stoppen, gab dieser Gas und flüchtete. Kurz darauf konnten die Beamten den Fahrer in der Ehinger Straße und in unmittelbarer Nähe zu seinem abgestellten Fahrzeug antreffen. Der 20-Jährige wurde sofort renitent und leistete bei der Kontrolle massiv Widerstand. Trotz des erheblichen Widerstands konnte der 20-Jährige vorläufig festgenommen werden. Die beiden Polizisten erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war vor Ort, eine Behandlung war jedoch nicht notwendig. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten etwa 230 Gramm verpackte Marihuanablüten sowie eine Feinwaage. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

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