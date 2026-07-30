Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall auf Parkplatz

Nach einem Streit fuhr ein 20-Jähriger gegen das Auto einer jungen Frau.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam es bereits zuvor im Innenstadtbereich zu Streitigkeiten zwischen den beiden Beteiligten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll die 20-jährige Frau den Mann mit einer Wasserpistole nassgespritzt haben. Nachdem der 20-Jährige die junge Frau gegen 21.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "In den Tieräckern" wiedererkannt hatte, soll diese mit ihrem Fahrzeug auf einen anderen nahegelegenen Parkplatz gefahren sein. Der Mann fuhr gemeinsam mit einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug hinterher.

Auf dem Parkplatz stellte sich das unbekannte Fahrzeug vor das Fahrzeug der Frau. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Mercedes einen Bogen, um sich vor das Fahrzeug der Frau zu positionieren. Beim Vorbeifahren kam es dabei zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen. Anschließend soll der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug rückwärts vor das Fahrzeug der Frau gefahren sein und dieses frontal touchiert haben. Danach verließ der syrisch stämmige Mann das Fahrzeug und soll mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen sein. Die Fahrerin des Audi setzte daraufhin zurück und fuhr an den Fahrzeugen vorbei. Dabei soll der 20-Jährige noch mit dem Schlagstock nach dem Fahrzeug geschlagen und dieses im hinteren rechten Bereich getroffen haben. Der 20-Jährige konnte als Fahrer des Fahrzeugs ermittelt und an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

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