Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - BMW gestohlen

Von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte das Auto. Das konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden.

Ulm (ots)

Der BMW parkte in den Nachtstunden auf einem Grundstück in der Wasserbergstraße. Als der 21-Jährige mit seinem Auto am Dienstag in den Vormittag Stunden losfahren wollte, fehlte dieses. Wie die Unbekannten das Auto gestartet hatten, ist bislang nicht bekannt. Über die Fahrzeug App konnte nachvollzogen werden, dass das Auto am Dienstag gegen 3 Uhr entriegelt wurde. Der BMW konnte noch am Dienstag, am späten Vormittag, in einem Wald in Mittelfranken aufgefunden werden. Die Kennzeichen fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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