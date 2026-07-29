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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - BMW gestohlen
Von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte das Auto. Das konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden.

Ulm (ots)

Der BMW parkte in den Nachtstunden auf einem Grundstück in der Wasserbergstraße. Als der 21-Jährige mit seinem Auto am Dienstag in den Vormittag Stunden losfahren wollte, fehlte dieses. Wie die Unbekannten das Auto gestartet hatten, ist bislang nicht bekannt. Über die Fahrzeug App konnte nachvollzogen werden, dass das Auto am Dienstag gegen 3 Uhr entriegelt wurde. Der BMW konnte noch am Dienstag, am späten Vormittag, in einem Wald in Mittelfranken aufgefunden werden. Die Kennzeichen fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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