Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fahrt unter Alkohol

Seinen Führerschein ist ein 76-Jähriger seit Dienstag los. Der setzte sich in Ehingen ans Steuer, obwohl er absolut fahruntauglich war.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr stoppten Polizisten einen Audi in der Graf-Konrad-Straße. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem Senior. Das bestätigte auch der Atemalkoholtest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher, das Auto musste er stehen lassen. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

++++1464023

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell