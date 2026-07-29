Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Füramoos - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto kam es am Dienstag bei Füramoos.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte gegen 9 Uhr. Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Knöbel und Ellwangen. An einer beengten Stelle kam ihm ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes Laster entgegen. Wie die Polizei berichtete, konnten die Fahrenden aufgrund der Straßenführung nicht mehr nach rechts ausweichen und stießen frontal zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am Auto auf rund 6.000 Euro, den am Mercedes Axor mit Spezialaufbau auf ca. 1.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Verwarnungsgelder zu.

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