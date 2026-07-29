Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gartenhütte brennt

Am Dienstag rückte die Feuerwehr in Ulm zu einem Brand einer Gartenhütte aus.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand im Galgenbergweg. Eine Gartenhütte brannte. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. Durch den Brand wurde eine zweite Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück beschädigt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine 61-Jährige erlitt wohl durch erste Löschversuche leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

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