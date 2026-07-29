Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher im Kindergarten

Von Montag auf Dienstag stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten in Ulm ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden hebelte ein Einbrecher ein Fenster an einem Kindergarten im Dreifaltigkeitsweg auf. Durch das Fenster gelangte er ins Innere. Dort versuchte er wohl zunächst, eine Bürotür aufzuhebeln. Da ihm dies offenbar misslang, schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in den Raum. Er öffnete mehrere Schränke. Den ersten Erkenntnissen nach flüchtete er ohne Beute. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

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