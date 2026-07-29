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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Radlerin stürzt
Am Dienstag musste eine Radfahrerin nach einem Unfall bei Herbrechtingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Die 62-Jährige radelte mit ihrem Specialized gegen 21.30 Uhr von der Parkstraße in Richtung des Furtheimertalwegs. Dabei stürzte sie offenbar beim Anhalten. Sie rutschte mehrere Meter den Berg hinunter. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

++++ 1466560 (BK)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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