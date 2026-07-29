Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Radlerin stürzt

Am Dienstag musste eine Radfahrerin nach einem Unfall bei Herbrechtingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Die 62-Jährige radelte mit ihrem Specialized gegen 21.30 Uhr von der Parkstraße in Richtung des Furtheimertalwegs. Dabei stürzte sie offenbar beim Anhalten. Sie rutschte mehrere Meter den Berg hinunter. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

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