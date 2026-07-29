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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto beschädigt
Etwa 1.000 Euro Schaden entstanden vorletzte Nacht an einem Auto.

Ulm (ots)

Der VW parkte von Montag auf Dienstag in Steingrubestraße, gegenüber der Zufahrt zum Stadtpark. Während dieser Zeit, wurde die Windschutzscheibe des VW beschädigt. Was der unbekannte Täter dafür verwendete, ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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