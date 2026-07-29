Ulm (ots) - Der Dieb betrat zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Kirche St. Kosmas und Damian im Teilort Gutenzell. Dort gelang es ihm, aus zwei von insgesamt dreien Opferstöcken Bargeld zu entwenden. Die hatte er mit einem Werkzeug aufgebrochen. Laut Zeugen dürften sich in dem Behälter für Geldspenden rund 150 bis 200 ...

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