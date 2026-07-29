POL-UL: (GP) Geislingen - Auto beschädigt
Etwa 1.000 Euro Schaden entstanden vorletzte Nacht an einem Auto.
Ulm (ots)
Der VW parkte von Montag auf Dienstag in Steingrubestraße, gegenüber der Zufahrt zum Stadtpark. Während dieser Zeit, wurde die Windschutzscheibe des VW beschädigt. Was der unbekannte Täter dafür verwendete, ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.
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