Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Klein-Lkw fährt auf Pkw auf

Glimpflich endete ein Auffahrunfall am Mittwoch auf der L280 bei Wain. Dabei entstanden rund 3.500 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte um 16.45 Uhr auf der Landstraße 280 kurz vor Ortsbeginn Wain. Ein 20-Jähriger kam mit seinem MAN 3,5 Tonner aus Richtung Dietenheim. An der Kreuzung zur K7514/ Kärtnerstraße stand ein 56-Jähriger mit seinem VW Kombi. Der musste dort verkehrsbedingt warten. Der MAN-Fahrer war wohl kurz unaufmerksam und fuhr dem VW hinten auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden am Lkw auf rund 1.000 Euro, den am Auto auf ca. 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

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