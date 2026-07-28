Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Bei Blechschaden blieb es am Montag bei einem Unfall in Gerstetten.

Ulm (ots)

Eine 68-Jährige fuhr kurz vor 12 Uhr mit ihrem Mercedes in der Werderstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße achtete sie wohl nicht auf die 59-Jährige mit ihrem Skoda. Die kam aus Richtung Karlstraße und fuhr in der Gartenstraße. Sie hatte Vorfahrt. Die Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf jeweils 3.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

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