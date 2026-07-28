Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt genommen

Drei Beteiligte Fahrzeuge und rund 18.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem Opel in der Hubertus-Liebrecht-Straße unterwegs. Von dort aus wollte der Senior nach rechts in die Ulmer Straße abbiegen. An der Kreuzung achtete der Fahrer des Opel wohl nicht auf die Vorfahrt einer 24-Jährigen. Die war mit ihrem BMW unterwegs und kam von links. Sie hatte Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW gegen einen verkehrsbedingt wartenden VW eines 47-Jährigen geschleudert. Der stand in der Ulmer Straße auf der Linksabbiegespur und wollte weiter in die Hubertus-Liebrecht-Straße fahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 18.500 Euro.

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