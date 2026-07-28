Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz

Nach einem Küchenbrand am Montag in Erbach entstand rund 50.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr hat eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Häcklestraße einen Topf mit Frittierfett auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Brand und es rauchte stark. Die rund zehn Bewohner bemerkten den Rauch und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. Die Küche der Seniorin war allerdings komplett zerstört. Auch zwei weitere Wohnungen wurden durch den Rauch und Ruß erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese nicht mehr bewohnbar waren. Die Stadt Erbach brachte die Bewohner in einer Übergangsunterkunft unter. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr Erbach war mit 27 Einsatzkräften vor Ort.

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