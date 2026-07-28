Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Geschäft

Unbekannte blieben ohne Beute am Sonntag oder Montag in Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 8 Uhr soll sich die Tat in der Ulmer Straße ereignet haben. Ein Unbekannter hatte an einem Gewächshaus den Seitenvorhang aufgedrückt und sich so Zugang verschafft. In der weiteren Folge versuchte der Einbrecher die Zugangstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Das misslang. Möglicherweise wurde der Täter auch bei der Tatausführung gestört und zog unverrichteter Dinge von dannen. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 500 Euro.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1452118

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell