POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Geschäft
Unbekannte blieben ohne Beute am Sonntag oder Montag in Ehingen.
Ulm (ots)
Zwischen 16 Uhr und 8 Uhr soll sich die Tat in der Ulmer Straße ereignet haben. Ein Unbekannter hatte an einem Gewächshaus den Seitenvorhang aufgedrückt und sich so Zugang verschafft. In der weiteren Folge versuchte der Einbrecher die Zugangstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Das misslang. Möglicherweise wurde der Täter auch bei der Tatausführung gestört und zog unverrichteter Dinge von dannen. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 500 Euro.
Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.
++++1452118
Rückfragen bitte an:
Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell