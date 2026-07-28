Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Vandalen unterwegs

Unbekannte beschädigten vergangene Woche ein Firmendach in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ließen Unbekannte ihrer Zerstörungswut in der Nacht von Dienstag 21.7. auf Mittwoch 22.7. in Bad Schussenried freien Lauf. Auf einer Firmenhalle in der Karl-Etzel-Straße wurden Abdichtungsarbeiten durchgeführt. Um auf das Dach zu gelangen, wird eine Einhängeleiter benötigt. Die vergaß offenbar ein Verantwortlicher wegzuräumen. So gelangten die Unbekannten auf das Flachdach, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert ist. Acht Platten davon hatte der Vandale mutwillig beschädigt, in dem er auf diese eingetreten oder herausgerissen hatte. Die Schadenshöhe wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

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