Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Auto überschlägt sich

Leichte Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger bei einem Unfall am Montag auf der A7.

Ulm (ots)

Kurz nach 5 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Opel Astra auf der A7 in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann zwischen den Anschlussstellen Giengen und Niederstotzingen die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Mittelleitplanke. Danach überschlug sich der Opel und stieß gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Von dort wurde der Opel abgewiesen und stieß erneut gegen die Mittelleitplanke. Auf den Rädern kam das Auto auf der Autobahn zum Stillstand. Der 21-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und musste aus seinem Auto gerettet werden. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Deswegen war die Autobahn bis etwa 6 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr bis etwa 7.30 Uhr über den Standstreifen vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau bis etwa Anschlussstelle Giengen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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