Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter lässt die Hosen runter

Am Montag zeigte sich am Ulmer Eselsberg ein Exhibitionist.

Ulm (ots)

Die 49-Jährige lief gegen 8.30 Uhr auf einem Waldweg im Bereich der Helmholtzstraße. Ein Unbekannter kam ihr entgegen. Seine rechte Hand hatte er wohl in seine Jogginghose gesteckt. Vor der Frau holte er sein Geschlechtsteil heraus und ließ die Hose ein wenig herunter. Dann spielte er daran herum. Die Frau lief weiter. Der Unbekannte wird auf etwa 30 Jahre geschätzt und soll dunkles Haar gehabt haben. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzem T-Shirt und schwarzer Jacke.

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