Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Unfall bei Aquaplaning

Am Montag landete ein Autofahrer in den Leitplanken.

Ulm (ots)

Der 60-jährige Skoda Fahrer fuhr auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe Dornstadt hatte es stark geregnet. Bei Aquaplaning verlor der Mann gegen 7.10 Uhr die Kontrolle auf dem linken Fahrstreifen und prallte gegen die linke Betongleitwand. Dort wurde der Skoda abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

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