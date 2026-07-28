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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Kleinkraftroller übersehen
Am Montag kam es in Eislingen zu einem Unfall

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Die 51-Jährige fuhr mit ihrem Toyota in der Daimlerstraße Richtung B10, Auffahrt Stuttgart. Auf der Westtangente von Eislingen in Richtung Holzheim fuhr eine 46-Jährige auf ihrem Peugeot Kleinkraftroller. Die Autofahrerin bremste zu spät und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Kleinkraftroller. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage aufgrund eines Defekts außer Betrieb. Bei dem Unfall erlitt die Rollerfahrerin leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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