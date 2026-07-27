Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Mähdrescher brennt gleich zweimal

Am Samstag und Sonntag musste die Feuerwehr bei Schwendi zu ein und demselben Mähdrescher ausrücken. Der geriet bei Erntearbeiten in Brand.

Ulm (ots)

Der erste Feuerwehreinsatz fand am Samstag gegen 19.15 Uhr auf einem Feld zwischen Orsenhausen und Großschafhausen statt. Der 67-Jährige hatte dort mit dem schweren Gerät ein Feld abgeerntet. Dabei bemerkte er zunächst Rauch aus dem Innern des Mähdreschers. Nur kurze Zeit später drangen Flammen aus dem Erntegerät. Die Feuerwehr war schnell mit rund 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zur Stelle und löschte den Brand. Als Ursache wird von einer Überhitzung der Maschine bei den hochsommerlichen Temperaturen ausgegangen. Der weitere Einsatz der Feuerwehr Schwendi erfolgte am darauffolgenden Tag gegen 21.15 Uhr. Der 67-Jährige hatte wohl den Schaden vom Vortag repariert und seinen Mähdrescher wieder auf einem Feld bei Großschaffhausen eingesetzt. Auch dabei kam es zu einer kurzzeitigen Flammenbildung an der Maschine, die die Feuerwehr auf den Plan rief. Der kleinere Brand konnte schnell durch die sieben Einsatzkräfte gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Erntefeld verhindert werden. Wie hoch der Schaden an dem Mähdrescher ist, das lässt sich derzeit nicht beziffern.

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