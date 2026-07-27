Ulm (ots) - Gegen 6.20 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch in das Café am Ehinger Bahnhof. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf und konnte in das Innere gelangen. Dort fand er offensichtlich Bargeld und nahm es mit. Ebenso erbeutete er mehrere Dosen eines Energy Drinks. Danach ...

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