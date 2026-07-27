POL-UL: (UL) Berghülen - Fenster aufgehebelt
Am Wochenende gelangte ein Einbrecher in eine Schule in Berghülen.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag und Samstag hebelte der Einbrecher ein Fenster an dem Schulgebäude in der Schulstraße auf. Im Gebäude angekommen, begab er sich zu einem Büroraum und hebelte dort die Tür auf. Beute machte der Unbekannte wohl nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun.
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