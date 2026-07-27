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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Fenster aufgehebelt
Am Wochenende gelangte ein Einbrecher in eine Schule in Berghülen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Samstag hebelte der Einbrecher ein Fenster an dem Schulgebäude in der Schulstraße auf. Im Gebäude angekommen, begab er sich zu einem Büroraum und hebelte dort die Tür auf. Beute machte der Unbekannte wohl nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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