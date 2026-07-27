Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) - Feldstetten/B28 - In den Gegenverkehr geraten - Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 22-jähriger Autofahrerin bei einem schweren Unfall am Montag bei Feldstetten.

Ulm (ots)

Gegen 7:36 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrer Daimler Benz B-Klasse auf der B28 von Feldstetten in Richtung Zainingen. In Höhe eines Parkplatzes kurz nach Feldstetten kam sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit der rechten Fahrzeugseite frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Infolge des starken Aufpralls kam das Auto von der Straße ab und landete im Straßengraben. Rettungskräfte bargen die lebensgefährlich verletzte Fahrerin aus ihrem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der 24-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme bleibt die Bundesstraße komplett bis zur Mittagszeit gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und bittet dabei auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-320. Der Sachschaden am Daimler Benz wird auf 10.000 Euro, der am Lkw auf 60.000 Euro geschätzt.

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