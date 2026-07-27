Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Café

Bargeld und Getränke entwendete ein Unbekannter am Sonntag in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 6.20 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch in das Café am Ehinger Bahnhof. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf und konnte in das Innere gelangen. Dort fand er offensichtlich Bargeld und nahm es mit. Ebenso erbeutete er mehrere Dosen eines Energy Drinks. Danach verschwand er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen zu dem Einbrecher aufgenommen.

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