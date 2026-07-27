Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Zu tief ins Glas geschaut

Reichlich Alkohol intus hatte eine Autofahrerin am Samstag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr war ein Zeuge auf der Straße zwischen Schemmerhofen und Altheim unterwegs. Der Autofahrer sah im Bereich einer Linkskurve kurz vor Altheim einen verunfallten Opel im Straßengraben liegen. Der Mann hielt an, um zu helfen. Dabei stellte der Autofahrer fest, dass die Verunfallte unverletzt geblieben, aber sichtlich betrunken war. Der Ersthelfer handelte richtig und verständigte die Polizei. Die kam und führte bei der Opelfahrerin einen Atemalkoholtest durch. Wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung kam das Auto von der Straße ab und landete im Graben. In einer Klinik musste die 33-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille sie tatsächlich intus hatte. Auf die Autofahrerin kommt jetzt eine Anzeige zu. Außerdem musste sie ihren Führerschein abgeben. An dem nicht mehr fahrbereiten Opel ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

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