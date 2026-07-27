Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag prallte eine 45-Jährige mit ihrem VW bei Rot a.d. Rot gegen einen Baum und Masten. Sie hatte Glück und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr war die 45-Jährige auf der L301 von Hauerz/Boschen in Richtung Rot a.d. Rot unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Autofahrerin auf Höhe Verahof nach rechts von der Straße ab. Der VW streifte einen Baum mit rund 50 cm Durchmesser. In der weiteren Folge wurde der Pkw angehoben, überschlug sich und krachte gegen zwei Telefonmasten. Der VW kam im Grünstreifen abseits der Straße auf den Rädern zum Stehen. Ein Anwohner hatte das mitbekommen und setzte einen Notruf ab. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren an der Unfallstelle und versorgten die Fahrerin. Die war angegurtet und hatte wohl Glück. Sie konnte mit leichten Verletzungen aus dem ringsum beschädigten Auto gerettet werden. Die Frau kam in eine Klinik. Der schrottreife VW musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am Auto auf rund 8.000 Euro, den an den beiden Masten auf ca. 2.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderung auf der schwach befahrenen Landstraße kam es nicht.

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