Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall mit reichlich Alkohol

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Samstag nach einem Unfall in Biberach den mutmaßlichen Verursacher. Der ist seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr sei der Fahrer eines BMW SUV im Zeppelinring unterwegs gewesen. Der Mann bog von der Museumstraße nach rechts in die Viehmarktstraße ab. Dort wollte er wohl wenden und fuhr mit seinem Auto ein Stück zurück. Der BMW prallte gegen einen Betonpoller. Danach fuhr das Auto wieder nach vorne und beim Zurücksetzen abermals gegen einen weiteren Poller. Anschließend fuhr der BMW davon, um den Schaden kümmerte sich der Fahrer wohl nicht. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Die fahndete anhand des bekannten Kennzeichens im Stadtgebiet. Die Polizisten konnten den Flüchtigen wenig später im Bismarckring fahrend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellten die Ermittler fest, dass der deutlich betrunken war. Der Mann musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er los. Der mutmaßliche Unfallverursacher muss jetzt mit Anzeigen rechnen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++1439341

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell