Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Nachtrag zu Unfall beim Überholen - Lkw-Fahrer gesucht

Am Donnerstag prallte ein Motorradfahrer bei Biberach frontal mit einem überholenden Pkw zusammen.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6320618 ), kam es am vergangenen Donnerstag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B312 zwischen Reichenbach und Biberach. Nun sucht die Polizei den Lkw-Fahrer, der von dem Autofahrer überholt wurde. Der Zeuge war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Es soll sich um einen 7,5 Tonner Lkw handeln, zum Laster liegen allerdings keine näheren Erkenntnisse vor. Der Fahrer soll sich beim Verkehrsdienst Laupheim unter der Tel. 07392/9630-320 melden.

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