PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Radfahrer gestürzt
Am Samstag zog sich ein Senior in Nellingen Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Der 71-Jährige fuhr mit seinem Trekkingrad in der Türkheimer Straße. Gegen 23.40 Uhr versuchte er auf den Gehweg aufzufahren. Bei dem Versuch stürzte der Senior und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

+++++++ 1443087 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren