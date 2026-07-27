POL-UL: (UL) Nellingen - Radfahrer gestürzt
Am Samstag zog sich ein Senior in Nellingen Verletzungen zu.
Ulm (ots)
Der 71-Jährige fuhr mit seinem Trekkingrad in der Türkheimer Straße. Gegen 23.40 Uhr versuchte er auf den Gehweg aufzufahren. Bei dem Versuch stürzte der Senior und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.
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