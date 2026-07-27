Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es auf der B30 zwischen Donaustetten und Wiblingen in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein erheblicher Sachschaden entstand. Dort befuhren zwei Pkw-Fahrer, ein 42-jähriger und ein 28-jähriger Mann, die B30 in ...

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