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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Zu tief ins Glas geschaut
Am Montag zog die Polizei einen 64-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Hauptstraße. Vor ihnen fuhr ein Mini in Schlangenlinien. Die Polizisten versuchten das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Erst nach längerer Fahrt hielt der 64-Jährige an. Bei der Kontrolle roch der Mann deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt klären.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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