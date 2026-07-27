Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Zu tief ins Glas geschaut

Am Montag zog die Polizei einen 64-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Hauptstraße. Vor ihnen fuhr ein Mini in Schlangenlinien. Die Polizisten versuchten das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Erst nach längerer Fahrt hielt der 64-Jährige an. Bei der Kontrolle roch der Mann deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt klären.

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