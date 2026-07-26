Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) B30, Donaustetten - Wiblingen, Verkehrsunfälle mit Personen-/ Sachschaden, Fehlverhalten in der Rettungsgasse

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es auf der B30 zwischen Donaustetten und Wiblingen in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein erheblicher Sachschaden entstand. Dort befuhren zwei Pkw-Fahrer, ein 42-jähriger und ein 28-jähriger Mann, die B30 in Richtung Ulm. Der 42-jährige Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war, verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschleunigte unkontrolliert und kollidierte nach einem Abkommen von der Fahrbahn mit der Leitplanke sowie anschließend mit dem Pkw des 28-jährigen Fahrers. Der 28-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 42-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und anschließend ins Klinikum eingeliefert, um dort medizinisch versorgt zu werden. Der Unfall führte zu einem Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich fast zeitgleich auf der Gegenfahrbahn, als ein 20-jähriger aufgrund einer abrupten Bremsung eines vorausfahrenden Pkws in dessen Heck fuhr und anschließend in die Leitplanke prallte. Der Fahrer des ersten Pkws erlitt eine leichte Schürfwunde am rechten Bein, während der Fahrer des zweiten Pkws unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein weiterer Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Zusätzlich fielen etliche Fahrzeuglenker durch gravierendes Fehlverhalten bei der Bildung einer Rettungsgasse und auch danach auf. So wurde z.B. in der Rettungsgasse gewendet und entgegen der Fahrtrichtung zurückgefahren, u.a. Eine Vielzahl von Anzeigen und Hinweisen deswegen ging bereits bei der Polizei ein und wird bearbeitet. In den kommenden Wochen können die betreffenden Fahrer mit Bußgeldbescheiden rechnen. Die Ulmer Polizei ermittelt weiter und nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer 0731/1883812 entgegen.

Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die B30 für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Rettungshubschrauber und ausreichend Personal und Fahrzeugen vor Ort.

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