Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag 2 - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann verstirbt nach körperlicher Auseinandersetzung am Dienstag in Ulm - 27-jähriger Mann in Haft

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6319993 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6321093 soll es am Dienstag, den 21.07.2026, gegen 16.30 Uhr zwischen einem 27-Jährigen und einem 59-jährigen Mann zu Streitigkeiten in Ulm gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es mutmaßlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 59-Jährige gestürzt sei und sich schwere Verletzungen zugezogen habe. Der Mann verstarb wenig später mutmaßlich an den Folgen des Sturzes in einem Krankenhaus.

Der zwischenzeitlich am späten Freitagnachmittag festgenommene 27 Jahre alte gambische Staatsangehörige wurde am heutigen Samstagmittag der zuständigen Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Ulm wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge vorgeführt. Der bestehende Haftbefehl wurde durch diese aufrechterhalten und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1116

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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