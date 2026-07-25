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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Kaugummiautomat entwendet
Ziemlich rabiat ging ein bislang unbekannter Täter im Obermarchtaler Maiertorweg vor.

Ulm (ots)

Der schon ältere rote Kaugummiautomat war an einem Metallzaun angebracht. Der Dieb durchtrennte im Zeitraum von Mittwoch bis Freitagabend mit einem Werkzeug sämtliche Metallstreben, mit denen Automaten am Zaun befestigt war. Statt eines Automaten findet sich an der Stelle nun ein quadratisches Loch von ca. 50 x 50cm. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Zaun deutlich höher, als den Wert des entwendeten Kaugummiautomaten. Die Polizei in Ehingen nahm den Sachverhalt auf und ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1435314)

Rückfragen bitte an:

Rainer Strobl
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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