Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ballendorf - Den Abhang runter

Glück im Unglück hatte ein E-Bike-Fahrer am Freitagabend trotz seiner schweren Verletzungen

Ulm (ots)

Kurz nach 20.30 kam ein 53jähriger Mann auf der Strecke von Ballendorf in Richtung Altheim Alb mit seinem E-Bike aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Stelle, kurz vor der Abzweigung nach Altheim Alb, fällt der Seitenstreifen stark ab. Der Mann stürzte aus diesem Grund mit seinem Fahrrad den Abhang hinunter und wurde bewusstlos. Glücklicherweise hatte er ein Handy mit Notruffunktion dabei. Dieses meldete den Sturz automatisch auf das Handy seiner Tochter weiter. Die besorgte Tochter verständigte sofort einen Rettungsdienst. Der Verunglückte konnte von der Besatzung des Rettungswagens an der beschriebenen Stelle schwer verletzt aufgefunden und ihn in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Offensichtlich hatte der Mann gleich mehrere Schutzengel, die sich um ihn kümmerten. Der Verkehrsunfall wurde von einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1436846)

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