Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei

27-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem mutmaßlichen Einbruch vorläufig fest.

Gegen 2 Uhr soll ein Zeuge über eine Überwachungskamera zwei mutmaßliche Einbrecher beobachtet haben. Die beiden Männer sollen sich über eine Schiebetür Zugang zu einem Tankstellengelände in der Ulmer Straße verschafft haben. Dabei sollen sie offenbar Tabakwaren an sich genommen und diese in eine mitgeführte Tasche gesteckt haben. Der Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Mehrere Streifen rückten zu der Tankstelle aus. Einer Streife auf Anfahrt soll ein Auto ohne Kennzeichen aufgefallen sein, das beim Erblicken des Streifenwagens offenbar plötzlich die Flucht ergriff. Der Fahrer soll wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel in der Heuchstetter Straße die Kontrolle über den Seat verloren haben. Das Fahrzeug kam anschließend von der Straße ab.

Die beiden Insassen sollen danach versucht haben, zu Fuß weiter zu flüchten. Dies gelang dem 27-Jährigen nicht. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei ihm um einen der mutmaßlichen Einbrecher handeln. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen zum Mittäter laufen derzeit auf Hochtouren.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 27-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit zur Prüfung der Haftfrage vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der polizeibekannte Verdächtige am Freitag dem Haftrichter des Amtsgerichts Heidenheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls. Der 27-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren. Im Seat sollen sich mutmaßlich Gegenstände befunden haben, die aus dem Einbruch in die Tankstelle stammen könnten. Das mögliche Diebesgut wurde sichergestellt.

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